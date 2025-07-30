Умер номинант на «Оскар», голливудский монтажер Дон Циммерман

На 82-м году жизни скончался известный американский монтажер и ассистент режиссера, номинант на премию «Оскар’Дон Циммерман. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей семьи.
По информации IMDb, причиной смерти стал острый миелоидный лейкоз.
Циммерман начал карьеру в конце 1970-х годов и за несколько десятилетий поработал над десятками проектов. В числе наиболее известных — третья и четвертая части «Рокки», «Кобра» Джорджа Пан Косматоса со Сильвестром Сталлоне, комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Лжец, лжец» с Джимом Керри, «Чокнутый профессор» с Эдди Мёрфи, трилогия «Ночь в музее», а также третьи части «Часа пик» и «Людей в черном».
Номинацию на «Оскар» в категории «Лучший монтаж» Циммерман получил в 1979 году за работу над драмой «Возвращение домой» с Джейн Фондой и Джоном Войтом. Фильм в итоге завоевал три награды Американской киноакадемии — за лучшие мужскую и женскую роли, а также за оригинальный сценарий.
В 2023 году Дон Циммерман был удостоен почетной награды Американской ассоциации киномонтажеров за вклад в профессию и достижения в карьере.
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