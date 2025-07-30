Умер номинант на «Оскар», голливудский монтажер Дон Циммерман

Циммерман начал карьеру в конце 1970-х годов и за несколько десятилетий поработал над десятками проектов. В числе наиболее известных — третья и четвертая части «Рокки», «Кобра» Джорджа Пан Косматоса со Сильвестром Сталлоне, комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Лжец, лжец» с Джимом Керри, «Чокнутый профессор» с Эдди Мёрфи, трилогия «Ночь в музее», а также третьи части «Часа пик» и «Людей в черном».