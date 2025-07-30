Дробыш высмеял методику Долиной по вокальному обучению

Продюсер считает, что токсичный стиль преподавания не способствует развитию учеников, а наоборот — мешает им раскрыть свой потенциал. Дробыш предположил, что Долина нередко использует публичное пристыживание молодых вокалистов для того, чтобы подчеркнуть собственный профессионализм на их фоне. Он также выразил мнение, что отсутствие педагогического образования влияет на отношение певицы к обучению и мешает ей проявлять этичность и деликатность в работе с начинающими артистами. В качестве рекомендации он посоветовал Долиной сменить критический тон на более доброжелательный.