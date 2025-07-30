Дробыш высмеял методику Долиной по вокальному обучению

Дробыш порекомендовал Долиной отказаться от метода кнута в обучении вокалу.
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что методика преподавания вокала, которую использует певица Лариса Долина, устарела и больше не соответствует современным требованиям. Об этом он рассказал в интервью.
«Она учит вокалу студентов и детей, считая, что метод кнута в нашем мире продолжает оставаться актуальным. Но это давно не так», — подчеркнул Виктор Дробыш в беседе с ОСН. «Многие методы Долиной устарели, в мире так не поют уже, а она продолжает учить правильному дыханию», — добавил он.
Продюсер считает, что токсичный стиль преподавания не способствует развитию учеников, а наоборот — мешает им раскрыть свой потенциал. Дробыш предположил, что Долина нередко использует публичное пристыживание молодых вокалистов для того, чтобы подчеркнуть собственный профессионализм на их фоне. Он также выразил мнение, что отсутствие педагогического образования влияет на отношение певицы к обучению и мешает ей проявлять этичность и деликатность в работе с начинающими артистами. В качестве рекомендации он посоветовал Долиной сменить критический тон на более доброжелательный.
Вопрос методов преподавания Ларисы Долиной вновь оказался в центре внимания пользователей интернета после распространения старого видеоролика, на котором певица прерывает выступление певца Димы Билана и дает ему советы прямо со зрительного зала. Этот случай вызвал обсуждения среди поклонников.