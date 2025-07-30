Названы самые смертоносные болезни, способные убить за пару дней

Несмотря на развитие медицины, ряд заболеваний могут убить человека всего за несколько дней. Об этом рассказали вирусологи, пишет ИА ЕЛЬ.
Менингококковая инфекция, которая часто маскируется под ОРВИ, идет первой в списке. Врачи советуют не медлить при высокой температуре, слабости и сыпи, так как без лечения есть риск воспаления мозга и тяжелых поражений внутренних органов.
Вызывающие некроз тканей бактериальные инфекции не менее опасны. Они часто развиваются после тяжелых пищевых отравлений.
Специалисты призывают не игнорировать похожие на грипп симптомы. Спасти жизнь может своевременное лечение.
В конце списка холера — кишечная инфекция, которая передается через зараженную воду и еду. Болезнь вызывает сильное обезвоживание, она может привести к смерти, если не обратиться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске Калининградской области трагически скончался 17-летний подросток, отдыхавший в летнем лагере. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление токсичными веществами.