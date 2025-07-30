В матче между «Ростовом» и «Спартаком» забит первый гол

Вечером в среду, 30 июля на стадионе «Ростов Арена» начался матч между ФК «Ростов» и «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Кубка России сезона 2025/2026.
На 28-й минуте матча был забит первый гол в ворота «желто-синих». «Спартак» атаковал центр обороны соперника. Даниил Хлусевич ударил мячом по воротам ростовчан. Одоевский попытался поймать мяч, но он влетел в сетку.
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