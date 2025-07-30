Замечательный писатель Александр Нилин отмечает юбилей

Не стану скрывать, что в то время я, спортивный журналист, больше бы заинтересовался дачей вратаря Яшина, чем поэта Пастернака. Но, конечно, мы с Палычем прошлись до дома-музея. И по дороге я услышал историю, как пятнадцатилетний Саша, учась водить машину, едва не задавил будущего лауреата Нобелевской премии. Мой экскурсовод рассказал, как Борис Леонидович отпрянул от машины.