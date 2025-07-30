Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он состоит различных общественных организаций и является почётным профессором МГУ имени М. В. Ломоносова. Его жизнь была посвящена сохранению исторического наследия России. Трубецкой особенно заботился о возрождении национальных традиций и укреплении связи с корнями.