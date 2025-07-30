Умер князь Александр Трубецкой, прямой потомок Трубецких и Голициных. Ему было 78 лет, сообщает SHOT.
Как стало известно из достоверного источника, Александра Александровича срочно госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских больниц из-за осложнений, связанных с лёгкими, после перенесённой пневмонии.
Александр Александрович Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он состоит различных общественных организаций и является почётным профессором МГУ имени М. В. Ломоносова. Его жизнь была посвящена сохранению исторического наследия России. Трубецкой особенно заботился о возрождении национальных традиций и укреплении связи с корнями.
Ранее стало известно о смерти Чельсо Валли, звезды итальянской эстрады, композитора, автора песен и инструменталиста. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает портал Doremifasol.