Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Князь Александр Трубецкой умер в возрасте 78 лет

В Москве в возрасте 78 лет скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок Трубецких и Голицыных.

В Москве в возрасте 78 лет скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок Трубецких и Голицыных. Об этом пишет SHOT в среду, 30 июля.

Ранее Трубецкого 24 июля экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за проблем с дыханием на фоне перенесенной пневмонии. Спасти Александра Александровича врачи не смогли.

Александр Трубецкой является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — князей Голицыных. Эти две фамилии ведут свою родословную от князя Гедимина Литовского, который происходил от князя Владимира Красное Солнце.

Потомок князей Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он являлся почетным профессором МГУ и состоял в нескольких общественных организациях.