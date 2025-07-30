Князь Александр Трубецкой умер в возрасте 78 лет

В Москве в возрасте 78 лет скончался князь Александр Трубецкой — прямой потомок Трубецких и Голицыных. Об этом пишет SHOT в среду, 30 июля.
Ранее Трубецкого 24 июля экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за проблем с дыханием на фоне перенесенной пневмонии. Спасти Александра Александровича врачи не смогли.
Александр Трубецкой является прямым потомком князей Трубецких, а по линии матери — князей Голицыных. Эти две фамилии ведут свою родословную от князя Гедимина Литовского, который происходил от князя Владимира Красное Солнце.
Потомок князей Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он являлся почетным профессором МГУ и состоял в нескольких общественных организациях.