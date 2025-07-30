Как не стать жертвой торговли людьми? Студентки Гомельского колледжа научат с помощью игры-квиза

По словам директора, включение в проект молодых людей было осознанным шагом. «В рамках нашего проекта мы хотели вовлечь их в информационную работу, но еще и показать другим, насколько важна проблема торговли людьми. Молодежь рассказывает своим сверстникам доступно, на равных, о достаточно сложной теме. Далеко не всегда даже взрослый человек может о ней говорить. Но у них это получилось, и, кроме того, удалось продемонстрировать существенный интеллектуальный и творческий потенциал в освещении проблемы», — пояснил Владимир Александронец.