Как не стать жертвой торговли людьми? Студентки Гомельского колледжа научат с помощью игры-квиза

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми, 30 июля, свои последние проекты представили директор учреждения «Мастерская инновационных технологий» Владимир Александронец и студентки учреждения образования «Гомельский государственный колледж дизайна и компьютерной графики» Яна Кудрявцева и Анна Кононенко.
«Мастерская инновационных технологий» в прошлом году организовала проект по противодействию торговле людьми. Его результаты представили сегодня спустя год: «Мы отметили для себя две ключевых задачи: помощь пострадавшим и повышение уровня информированности молодых людей», — отметил директор.
В ходе проекта были разработаны информационные материалы и набор открыток. «Также мы проанкетировали 14 граждан, 12 из которых была оказана психосоциальная помощь и поддержка. Три человека из данной категории — несовершеннолетние, лица, которым мы совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, облисполкомом, горисполкомом и оказывали социальную поддержку», — поделился он.
С помощью проекта достигли следующих результатов: пять подготовленных групп разных тренеров провели 15 информационных образовательных мероприятий для совершенствования учреждения образования. В них приняло участие 280 молодых людей.
По словам директора, включение в проект молодых людей было осознанным шагом. «В рамках нашего проекта мы хотели вовлечь их в информационную работу, но еще и показать другим, насколько важна проблема торговли людьми. Молодежь рассказывает своим сверстникам доступно, на равных, о достаточно сложной теме. Далеко не всегда даже взрослый человек может о ней говорить. Но у них это получилось, и, кроме того, удалось продемонстрировать существенный интеллектуальный и творческий потенциал в освещении проблемы», — пояснил Владимир Александронец.
Одна из участниц, студентка Яна Кудрявцева рассказала, что проект помог получить знания о проблеме. «Мы ознакомились с масштабами этой трагедии, видами, формами, причинами, по которым люди попадают в подобные ситуации. Но кроме этого проект положительно повлиял на наш личностный рост: мы учились коммуникации, лидерству и работе в команде, справляться с поставленными задачами и нести ответственность за свой действия».
Ее напарница Анна Кононенко отметила сплоченность тех, кто присоединился к инициативе. Девочки совместно решили организовать квиз-игру, которая наглядно показывает, как можно попасть в подобные ситуации. В ней нужно выбрать один из четырех вариантов поведения в стандартных бытовых ситуациях. Например: «Вы решили побывать в другой стране. Выберете наиболее безопасный вариант добраться домой».
«Проект помог создать доверительную атмосферу между нами и сверстниками, в которой они не стеснялись бы задавать вопросы или выражать свои опасения. А еще мы учились создавать обучающие материалы — они были интерактивными, привлекали внимание, а подача информации была удобной и понятной», — рассказала Анна. -0-
Фото Татьяны Матусевич.