Дело о смертельной драке в Евпатории могут переквалифицировать

Инцидент произошел 15 июля, но широкий общественный резонанс получил после публикации видеозаписи МВД Крыма. На кадрах видно, как мужчина замахнулся бутылкой на девушку, после чего молодой человек, находившийся рядом, нанес ему удар ножом в сердце. Пострадавший скончался в больнице.