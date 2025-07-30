Дело о смертельной драке в Евпатории могут переквалифицировать

Резонансное уголовное дело о гибели 33-летнего мужчины в результате конфликта на улице Евпатории может быть переквалифицировано. Об этом сообщает «КП — Крым».
Инцидент произошел 15 июля, но широкий общественный резонанс получил после публикации видеозаписи МВД Крыма. На кадрах видно, как мужчина замахнулся бутылкой на девушку, после чего молодой человек, находившийся рядом, нанес ему удар ножом в сердце. Пострадавший скончался в больнице.
Адвокат задержанного утверждает, что его подзащитный не имел умысла убивать. А крымский детектив, бывший сотрудник уголовного розыска, допускает возможность переквалификации дела.
Сейчас дело передано в управление по расследованию особо важных дел СК РФ по Крыму.
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