Какие праздники отмечают 31 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Важные даты отмечаются 31 июля 2025 года.
Четверг, 31 июля 2025, отмечен важными социальными датами, такими как международный день спасателя на воде и день африканской женщины. Верующие чтят память преподобного Иоанна Печерского, а в народе празднуется Омельянов день. 31 июля родились Эдита Пьеха, Джеральдина Чаплин, Леонид Якубович, C. C. Catch и Джоан Роулинг. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 31 июля 2025.
День необычных музыкальных инструментов.
Неофициальный праздник редких и экспериментальных музыкальных инструментов отмечается 31 июля. В этот день внимание уделяется уникальным инструментам, которые редко встречаются в современных оркестрах.
Традиционно музыкальные инструменты делятся на несколько групп Размик Закарян © URA.RU.
Музыка как искусство зародилась тысячелетия назад. Древнейшие инструменты, найденные археологами, датируются эпохой династии Хань в Китае. Самым старым из известных инструментов считается флейта возрастом около 40 тысяч лет.
Музыкальные инструменты традиционно делятся на:
УдарныеСтрунныеДуховыеКлавишныеЯзычковыеЭлектронные.
Среди редких инструментов особенно выделяются:
Клавикорд — предшественник фортепиано, появившийся в XIV векеВарган — древний язычковый инструмент с двумя основными видами: пластинчатым и дугообразнымТерменвокс — электронный инструмент, управляемый движениями рук без физического контактаГлюкофон — металлический барабан с лепесткамиХанг — уникальный металлофон с особым резонансомДиджериду — древний духовой инструмент австралийских аборигеновЭолова арфа — инструмент, играющий от ветра.
В этот день культурные учреждения организуют специальные мероприятия: мастер-классы по игре на редких инструментах, выставки необычных музыкальных устройств, показы документальных фильмов и творческие встречи.
Диджериду Создано в Chat GPT © URA.RUКлавикорд Создано в Chat GPT © URA.RUТерменвокс Создано в Chat GPT © URA.RUЭолова арфа Создано в Chat GPT © URA.RUВарган Создано в Chat GPT © URA.RUГлюкофон Создано в Chat GPT © URA.RU.
Праздник привлекает как профессионалов, так и любителей музыки, вдохновляя их на создание собственных уникальных инструментов и расширение музыкальных горизонтов. Это отличная возможность открыть для себя новые звуки и погрузиться в удивительный мир экспериментальной музыки.
День африканской женщины.
Международный день африканской женщины отмечается 31 июля. Праздник был учрежден в 1962 году в Танзании на Всеафриканской конференции женщин. Позже организация была переименована в Панафриканскую женскую и объединила женские движения независимых африканских стран.
Современное положение женщин африканского происхождения характеризуется серьезными проблемами в различных сферах жизни. По данным международных организаций, около 35% девочек не завершают начальное образование в странах Африки к югу от Сахары. Уровень материнской смертности в этом регионе в 10 раз превышает мировой показатель.
Современное положение женщин африканского происхождения характеризуется серьезными проблемами в различных сферах жизни Создано в Midjourney © URA.RU.
Социально-экономические проблемы остаются острыми. Участие женщин африканского происхождения в рабочей силе на 10% ниже среднего мирового уровня. Около 70% работают в неформальном секторе с низкой оплатой, а доля руководящих должностей не превышает 5−8%. В политике их представительство составляет около 18% в мире.
Гендерное насилие затрагивает от 35 до 45% африканок. Дополнительно усугубляют ситуацию войны, бедность, политическая нестабильность и вынужденная миграция. Ранние браки препятствуют образованию и развитию девочек.
Около 35% девочек не завершают начальное образование в странах Африки к югу от СахарыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Международное сообщество признает необходимость совместных усилий для преодоления расизма, неравенства и насилия. Полное участие женщин африканского происхождения в образовании, здравоохранении и экономике считается ключевым условием социальной справедливости и устойчивого развития.
Международный день спасателя на воде.
Международный день спасателя на воде отмечается 31 июля. Этот праздник был учрежден в 2020 году в честь специалистов, обеспечивающих безопасность людей у водоемов.
Спасатели на воде — настоящие профессионалы, которые ежедневно заботятся о безопасности отдыхающих на пляжах, в бассейнах, аквапарках и других водных объектах. Их работа включает постоянный контроль за посетителями, проведение инструктажей и оперативное реагирование в экстренных ситуациях.
Купаться необходимо только в разрешенных для этого местахФото: Никита Сабашников © URA.RU.
Основные правила безопасности, о которых напоминают специалисты:
Купаться разрешается только в специально оборудованных местах — на пляжах, в бассейнах и купальняхСтрого запрещено заходить в воду там, где установлены знаки «Купание запрещено!»Родители несут ответственность за нахождение несовершеннолетних в запрещенных для купания местах.
Важность профессии трудно переоценить — спасатели ежедневно предотвращают трагедии на воде и помогают сохранить жизни отдыхающих. Несмотря на регулярные предупреждения, многие продолжают пренебрегать правилами безопасности, купаясь в необорудованных местах.
Родители несут ответственность за нахождение детей в запрещенных для купания местахФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Как отметить праздник: поблагодарить спасателей на пляже, в аквапарке или бассейне, поделиться информацией о празднике в социальных сетях с хэштегами #InternationalLifeguardAppreciationDay и #LifeguardAppreciationDay и напомнить окружающим о правилах безопасного поведения на воде.
День воздержания от суждения близких.
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Каждый из нас время от времени бывает не сдержан в оценках поступков близких людей. Однако существует особенный день — 31 июля, призванный напомнить нам о важности бережного отношения к тем, кто нам дорог. Это прекрасная возможность переосмыслить свои привычки общения и сделать шаг к более здоровым отношениям в семье.
Наши родные — это не просто люди, живущие рядом. Это те, кто делит с нами радости и печали, поддерживает в трудную минуту и радуется нашим успехам. Именно поэтому так важно научиться видеть в них не недостатки, а достоинства.
Осуждение вредит отношениям, потому что эмоциональный барьер возникает мгновенно, стоит нам начать критиковать близких. Это приводит к:
Потере доверия и искренности в общенииУхудшению психологического климата в семьеСнижению самооценки у объекта критикиНакоплению обид и недопониманияКак построить здоровые отношения.
Вместо того чтобы концентрироваться на недостатках, предлагаем сосредоточиться на позитивных аспектах общения:
Активное слушание помогает лучше понять мотивы поступков близких людей и найти конструктивные решения конфликтов. Безусловное принятие означает признание права каждого человека на индивидуальность и право на ошибку. Совместные активности укрепляют эмоциональную связь и создают приятные воспоминания. Открытая коммуникация позволяет обсуждать проблемные ситуации без обвинений и осуждения.
Практические советы для гармоничного общения: начните день с искренней улыбки и добрых слов, найдите хотя бы три положительных качества в каждом члене семьи, практикуйте благодарность вместо критики, уделяйте внимание не только проблемам, но и радостям, учитесь выражать свои чувства без обвинений.
Родные поддерживают нас. поэтому нужно замечать их достоинстваФото: Игорь Пантин © URA.RU.
Не забывайте: каждый из нас заслуживает любви и уважения. Отказываясь от осуждения и выбирая путь понимания, мы создаем пространство, где могут процветать искренние, теплые отношения. Пусть этот день станет началом новой традиции — традиции бережного и уважительного отношения к близким.
День рождения Гарри Поттера.
31 июля — особенный день для миллионов поклонников вселенной Гарри Поттера. Именно в этот день родился главный герой знаменитой саги, «мальчик, который выжил». Интересно, что Джоан Роулинг «подарила» своему персонажу собственный день рождения — она тоже родилась 31 июля, но в 1965 году.
День рождения Гарри Поттера, хоть и неофициальный, но многими любимый праздникФото: Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / Global Look Press.
Хотя день рождения Гарри Поттера не является официальным праздником, фанаты по всему миру отмечают его с большим энтузиазмом. В Лондоне поклонники собираются на вокзале Кингс-Кросс, у знаменитой платформы 9 ¾, где установлен памятный знак в виде тележки, наполовину исчезающей в стене.
В России праздник отмечается локально: библиотеки организуют тематические мероприятия, а фанаты устраивают встречи и домашние вечеринки. Особой популярностью пользуется приготовление блюд из магического мира, особенно сливочного пива. Несмотря на отсутствие официального рецепта в книгах, существует множество вариаций этого напитка — от молочных коктейлей до пряных коктейлей.
Общий тираж серии превысил 500 миллионов экземпляров по всему миру KPA / KPA / Global Look PressРекордные продажи последней книги: 11 миллионов копий разошлись за сутки в США и Великобритании Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / Global Look Press’Философский камень" переведен более чем на 70 языков, включая древнегреческий и латынь Heyday Films / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.
С момента выхода первой книги в 1997 году история о Гарри Поттере стала настоящим культурным феноменом. Серия книг и фильмов не только завоевала сердца читателей, но и помогла многим детям полюбить чтение. Каждый год 31 июля поклонники по всему миру вспоминают о том, что даже в самые темные времена есть место для света и волшебства.
Фанаты устраивают тематические вечеринки, пересматривают фильмы и перечитывают любимые книги. Некоторые кафе и рестораны в этот день включают в меню сливочное пиво, а кинотеатры показывают фильмы о приключениях юного волшебника.
День вспоминания любимых книжек.
В этот день, 31 июля 2025 года, отмечается особенный день в календаре всех ценителей литературы — День памяти любимых книг. Этот удивительный праздник появился благодаря энтузиастам виртуального пространства, которые решили создать особое событие для всех, кто неравнодушен к печатной культуре.
Инициативу быстро приняли за пределами интернетаФото: Илья Московец © URA.RU.
История возникновения этого торжества началась на просторах Международного книжного интернет-форума. Процесс создания праздника был непростым: участники долго обсуждали не только название мероприятия, но и наиболее подходящую дату его проведения. Однако именно благодаря такому коллективному подходу праздник обрел поистине народное признание.
Инициатива быстро распространилась далеко за пределы первоначального форума. Библиотеки, онлайн-сообщества и литературные порталы с энтузиазмом подхватили идею, превратив ее в масштабное событие мирового уровня. Сегодня этот день по праву можно считать плодом совместных усилий всех любителей литературы.
В этот особенный день каждому читателю предоставляется уникальная возможность ненадолго отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в мир любимых произведений. Книжные энтузиасты могут организовать самые разные мероприятия: от онлайн-конкурсов на лучшую рецензию до совместных чтений в режиме реального времени. Особенно интересным может стать создание специальной рубрики, где участники делятся самыми запоминающимися отрывками из прочитанных книг.
В этот день часто вспоминают великих русских классиковФото: Илья Московец © URA.RU.
В этот день особенно ярко звучат имена великих русских писателей. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, Лев Толстой — их произведения по-прежнему находят отклик в сердцах современных читателей. Творчество классиков остается актуальным, а их книги продолжают вдохновлять новые поколения.
Примечательно, что среди почитателей литературы сегодня можно встретить немало молодых людей, которые уже сформировали собственные литературные вкусы и предпочтения. Многие из них не только читают классику, но и активно участвуют в обсуждении современных произведений, создавая новые тренды в читательской среде.
Православный праздник 31 июля 2025.
День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.
Преподобный Иоанн подвизался в Киево-Печерской лавре, где прославился необычайной борьбой с плотской страстью. С юных лет он страдал от этой напасти, пытаясь победить ее различными способами: голодом, жаждой и другими телесными подвигами. Однако ничто не помогало ему избавиться от мучительного искушения.
В поисках спасения Иоанн уединился в пещере преподобного Антония. После усердной молитвы он услышал голос, повелевающий затвориться в пещере, чтобы победить страсть через молчание и уединение. Следуя этому указанию, святой провел в затворе тринадцать лет, подвергая себя суровым испытаниям.
Погребение Исакия игуменом Печерского монастыря Иоанном и братиейФото: Автор неизвестен / wikipedia.org Общественное достояние/
Особенно тяжелым был его подвиг во время Великого поста, когда он закопал себя в землю по плечи. В этом положении его терзали не только телесные муки, но и искушения от лукавого. Иоанн видел страшного змея, пытавшегося поглотить его, однако, воззвав к Господу, получил чудесную помощь.
Божественный голос утешил подвижника, указав молиться преподобному Моисею Угрину, чьи мощи покоились рядом. После этого Иоанн обрел долгожданный покой и освобождение от страсти.
Даже самые тяжкие страсти могут быть побеждены силой Божьей помощиФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Скончался преподобный Иоанн в XII веке, оставив после себя пример неустанной борьбы со страстями и чудесного исцеления по молитвам святых. Его святые мощи и поныне покоятся в пещерах Киево-Печерской лавры, являясь источником духовной поддержки для верующих. Память о преподобном Иоанне служит напоминанием о том, что даже самые тяжкие страсти могут быть побеждены силой Божьей помощи и твердым терпением в подвиге.
Народный праздник 31 июля 2025.
Омельянов день.
Великомученик Емилиан жил в IV веке в городе Доростоле (современная территория Болгарии) во времена жестокого гонителя христиан — императора Юлиана Отступника. Будучи рабом городского начальника, он тайно принял христианство, несмотря на смертельную опасность.
Когда император издал указ о преследовании христиан, Емилиан не смог остаться в стороне. В знак протеста он проник ночью в языческое капище и разрушил идолов, опрокинув алтари. Когда утром обнаружился разгром, разъяренная толпа схватила случайного прохожего. Емилиан, не желая, чтобы пострадал невиновный, сам признался в содеянном.
История Емелиана служит примером великой верыФото: Илья Московец © URA.RU.
За свой подвиг веры великомученик был подвергнут жестоким пыткам. Судья приговорил его к сожжению, но произошло чудо — пламя не причинило вреда святому, опалив лишь стоявших рядом язычников. Когда костер погас, Емилиан добровольно лег на угли и с молитвой предал душу Богу.
Мощи великомученика впоследствии были перенесены в Константинополь, а сам он был причислен к лику святых. Православная церковь отмечает его память 18 июля (31 июля по новому стилю), этот день в народном календаре известен как Омельянов день.
За свой подвиг веры Емелиан был подвергнут жестоким пыткамФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
История великомученика Емилиана служит примером непоколебимой веры и готовности пожертвовать жизнью ради христианских убеждений, демонстрируя силу духа и преданность Богу даже перед лицом смертельных испытаний.
Приметы и поверья.
По традиции Омельянов день был богат на народные приметы. Пожелтевшие березовые листья сулили раннюю осень, а шишки на вершинах елей — поздние зимние холода. Если на верхушках деревьев много шишек, то морозы нагрянут не раньше января. Жаркое 31 июля предвещало холодный декабрь, а кучерявые облака на небе — усиление ветра.
Желтые березовые листья сулили раннюю осеньФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Наблюдали и за насекомых: если много мух, грядет непогода, а если они злые и кусаются — затяжная непогода. Пчелы, которые не прятались при темных тучах, обещали, что дождя не будет.
Что можно и нельзя делать 31 июля.
Что считалось благоприятным.
К концу июля в южных областях завершался важный этап сельскохозяйственных работ — жатва. Это время было насыщено особыми обрядами и традициями, которые передавались из поколения в поколение.
После окончания уборочных работ крестьяне особым образом подготавливали свои инструменты к хранению. Серпы аккуратно раскладывали на сжатом поле в форме круга. Затем приглашали священнослужителя, который проводил специальный молебен прямо в поле и освящал орудия труда. После этого ритуала инструменты бережно хранили до следующего сезона.
У похода в баню в этот день были особые правилаФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Традиционным способом восстановления сил после тяжелой работы считалась баня. В этот день особое внимание уделялось выбору веников — их делали из свежей ржаной соломы, полевых трав и цветов. Предки верили, что такой пар не только снимает физическую усталость, но и очищает тело от накопившейся за время жатвы негативной энергии.
Существовал целый комплекс правил посещения бани в этот день:
Вход в парилку сопровождался почтительным поклономНеобходимо было соблюдать тишинуТребовалось проявлять уважение к банному духуОставляли специальные подношения.
С Омельянова дня начинался активный период домашних заготовок. Хозяйки приступали к: варке варенья из летних ягод, солению грибов и овощей, заготовке лесных даров, созданию зимних запасов.
Народная мудрость гласила: «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать». Женщины строго хранили секреты приготовления, передавая их только по наследству.
Благотворительность поощрялась в этот день. Было принято делиться собранным урожаем с близкими и соседями, что, согласно поверьям, способствовало увеличению будущего урожая.
Благотворительность 31 июля поощералась Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
День считался благоприятным для хозяйственных работ. Мужчины занимались: проверкой и ремонтом инвентаря, приведением в порядок построек, подготовкой к осеннему сезону. Женщины, помимо заготовок, уделяли внимание: наведению порядка в доме, приготовлению особой праздничной еды, подготовке к осеннему сезону.
Чего нельзя было делать.
Предки верили, что чрезмерное употребление пищи, особенно изысканных блюд, может привести к серьезным финансовым трудностям в будущем. Существовала даже народная мудрость: «Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек», которая предостерегала от чревоугодия.
Любовные отношения находились под особым запретом. В этот день категорически не рекомендовалось: начинать новые романтические отношения, обсуждать помолвку, планировать совместное проживание, заключать браки. По поверьям, союзы, заключенные в этот период, были обречены на постоянные конфликты и разногласия.
Браки 31 июля находились под запретомФото: Илья Московец © URA.RU.
Финансовая сфера требовала особой осторожности: запрещалось давать деньги в долг, нельзя было брать кредиты, не рекомендовалось совершать крупные покупки.
Вечернее время считалось опасным периодом. Существовало несколько важных запретов: запрет на выход из дома после заката, ограничение на ночные прогулки, рекомендация оставаться дома в темное время суток. По народным поверьям, в этот период активизировались потусторонние силы, которые могли навредить человеку.
Изменения внешности также имели свои ограничения: запрещалось кардинально менять цвет волос, разрешалось делать обычную стрижку, допустимо было делать укладку.
В темное время суток выходить на улицу не рекомендовалосьФото: Илья Московец © URA.RU.
Эмоциональный контроль являлся важной составляющей дня. Предкам советовали избегать: спешки в делах, нетерпеливости, суеты, нервного напряжения. Считалось, что спокойное и размеренное поведение привлекает удачу и благополучие в финансовую сферу и рабочие дела.
Деловые встречи не рекомендовались в этот день, так как любые важные переговоры могли закончиться неудачно, а принятые решения — принести разочарование.
Знаменитости, родившиеся 31 июля.
Габриэль Крамер (1704−1752) — швейцарский математик, ученик и друг Иоганна Бернулли, один из создателей линейной алгебры. Фридрих Велер (1800−1882) — немецкий химик, один из основоположников органической химии, по образованию врач. Фред Куимби (1886−1965) — американский анимационный продюсер, известный прежде всего благодаря мультсериалу «Том и Джерри», который принес ему семь из восьми премий «Оскар».Жан Дюбюффе (1901−1985) — французский художник и скульптор. Стал основоположником ар брют — «грубого» или «сырого» искусства. Луи де Фюнес (1914−1983) — французский киноактер, кинорежиссер и сценарист испанского происхождения, один из величайших комиков мирового кино. Любовь Соколова (1921−2001) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР (1990). Сыграла более 350 ролей в фильмах. Эдита Пьеха (род. 1937) — советская и российская эстрадная певица, актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988). Репертуар исполнительницы насчитывает более 500 песен. Джеральдина Чаплин (род. 1944) — британская и испанская актриса американского происхождения, дочь Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О "Нила. Леонид Якубович (род. 1945) — советский и российский телеведущий, актер театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).Билл Берри (род. 1958) — американский музыкант и мультиинструменталист, наиболее известен как барабанщик альтернативной рок-группы R.E.M.C. C. Catch (род. 1964) — немецкая певица нидерландского происхождения. Исполняет песни на английском языке в стилях поп и диско. Джоан Роулинг (род. 1965) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, автор серии романов о Гарри Поттере, которые стали самой продаваемой серией книг в истории.