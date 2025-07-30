Какие праздники отмечают 31 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Габриэль Крамер (1704−1752) — швейцарский математик, ученик и друг Иоганна Бернулли, один из создателей линейной алгебры. Фридрих Велер (1800−1882) — немецкий химик, один из основоположников органической химии, по образованию врач. Фред Куимби (1886−1965) — американский анимационный продюсер, известный прежде всего благодаря мультсериалу «Том и Джерри», который принес ему семь из восьми премий «Оскар».Жан Дюбюффе (1901−1985) — французский художник и скульптор. Стал основоположником ар брют — «грубого» или «сырого» искусства. Луи де Фюнес (1914−1983) — французский киноактер, кинорежиссер и сценарист испанского происхождения, один из величайших комиков мирового кино. Любовь Соколова (1921−2001) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР (1990). Сыграла более 350 ролей в фильмах. Эдита Пьеха (род. 1937) — советская и российская эстрадная певица, актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988). Репертуар исполнительницы насчитывает более 500 песен. Джеральдина Чаплин (род. 1944) — британская и испанская актриса американского происхождения, дочь Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О "Нила. Леонид Якубович (род. 1945) — советский и российский телеведущий, актер театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).Билл Берри (род. 1958) — американский музыкант и мультиинструменталист, наиболее известен как барабанщик альтернативной рок-группы R.E.M.C. C. Catch (род. 1964) — немецкая певица нидерландского происхождения. Исполняет песни на английском языке в стилях поп и диско. Джоан Роулинг (род. 1965) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, автор серии романов о Гарри Поттере, которые стали самой продаваемой серией книг в истории.