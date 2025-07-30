Врач объяснил всплеск мигрени в России

По словам специалиста, увеличение числа пациентов объясняется сразу несколькими причинами. Первая: жара, нестабильная погода и геомагнитные бури, влияющие на регуляцию сосудов и способные вызвать приступ даже у людей, которые не сталкивались с мигренью. Вторая причина: активизация Минздрава или региональных программ для сбора статистики или других научных целей, которые направлены на выявление случаев мигрени. Александр Комаров в беседе с Life.ru отметил, что проблема мигрени долгое время оставалась без должного внимания, однако теперь ей уделяют больше ресурсов и усилий.