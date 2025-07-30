ООН выразила готовность помочь России после землетрясения на Камчатке

Он отметил, что прошедшее стихийное бедствие стало одним из самых сильных в регионе за несколько десятилетий и привело к предупреждениям об угрозе цунами. Также толчки повлекли за собой приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в нескольких азиатских районах, а также в Северной и Южной Америке.