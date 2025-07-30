ООН выразила готовность помочь России после землетрясения на Камчатке

В случае необходимости Организация Объединенных наций (ООН) готова оказать поддержку при ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом в среду, 30 июля, заявил на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.
Он отметил, что прошедшее стихийное бедствие стало одним из самых сильных в регионе за несколько десятилетий и привело к предупреждениям об угрозе цунами. Также толчки повлекли за собой приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в нескольких азиатских районах, а также в Северной и Южной Америке.
— Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран. По предварительным данным, серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию (на ликвидацию последствий — прим. «ВМ»), если будет нужна помощь, — передает ТАСС.
Ночью 30 июля стало известно, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Позднее специалисты камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что магнитуда толчков составила 8,7. В службе подчеркнули, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.
Из-за землетрясения власти Чили призвали жителей острова Пасхи немедленно укрыться в безопасных местах на фоне угрозы цунами. Также из-за возможного стихийного бедствия отменили занятия в школах, расположенных в прибрежных регионах страны.