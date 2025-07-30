Грэм* заявил, что Трамп хочет ввести пошлины против покупателей нефти из России

По его словам, Россия научилась жить и справляться с западными санкциями, однако президент США якобы намерен поменять «правила игры». Грэм* подчеркнул, что введение торговых пошлин против покупающих у РФ нефть и газ стран якобы позволит Вашингтону лишить Москву возможности продолжать специальную военную операцию на Украине.