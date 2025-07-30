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Грэм* заявил, что Трамп хочет ввести пошлины против покупателей нефти из России

США хотят ввести пошлины против покупающих у РФ нефть и газ стран для ослабления Москвы в условиях спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет ввести импортные пошлины против стран, покупающих нефть и газ у России. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

По его словам, Россия научилась жить и справляться с западными санкциями, однако президент США якобы намерен поменять «правила игры». Грэм* подчеркнул, что введение торговых пошлин против покупающих у РФ нефть и газ стран якобы позволит Вашингтону лишить Москву возможности продолжать специальную военную операцию на Украине.

Сенатор также заявил, что большинство представителей Конгресса США, включая республиканцев и демократов, готовы поддержать данную инициативу Трампа.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения в отношении страны.

* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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