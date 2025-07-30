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Олимпийский чемпион по боксу Муллажонов сдал положительный допинг-тест

На Лазизбека Муллажонова наложили временное отстранение.

Источник: Аргументы и факты

В пробе олимпийского чемпиона по боксу Лазизбека Муллажонова обнаружили допинг, сказано на сайте Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

«Проба, взятая у боксера из Узбекистана Лазизбека Муллажонова во время внесоревновательного допинг-контроля 11 июня 2025 года, дала положительный результат на метастерон», — сказано в публикации.

Спортсмену доложили о ситуации. У него есть право запросить анализы пробы В. На Лазизбека Муллажонова наложили временное отстранение. Однако боксер может это оспорить.

Сейчас Лазизбеку Муллажонову 26 лет. Он стал победителем Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 92 килограммов. Кроме того, спортсмен является чемпионом Азии 2022 года в категории более 92 килограммов.

Ранее сообщалось, что ITA постановило дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк из-за несоблюдения правил антидопингового мониторинга.