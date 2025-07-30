Да Силва: Бразилия найдет новых партнеров, если США начнут торговую войну

Бразилия будет готова найти новых торговых партнеров, если США введут обещанные пошлины в размере 50 процентов. Об этом в среду, 30 июля, заявил президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.
По словам главы государства, Бразилиа не будет выбирать сторону в возможной торговой войне между Вашингтоном и Пекином, а продолжит предлагать свою продукцию тем странам, которые готовы за нее больше заплатить.
— Если Соединенные Штаты не хотят покупать что-то у нас, мы будем искать того, кто захочет, — передает слова да Силвы газета The New York Times.
Президент Бразилии в ходе саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заочно порекомендовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты журналистов.
Сам Трамп ранее объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.
Сенатор Линдси Грэм* в то же время сообщил, что президент США намерен ввести тарифы в отношении стран, приобретающих нефть у России. Речь идет, по его словам, о Китае, об Индии и о Бразилии.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.