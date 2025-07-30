Леонид Якубович рассказал, что семья подарила ему на юбилей

Бессменному ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет. Как он будет праздновать день рождения, артист рассказал aif.ru.
«Семья подарила мне поездку в отпуск, и мы все вместе уезжаем на две недели. Вот все мои планы на юбилей», — признался Леонид Аркадьевич.
По его словам, он еще ни разу не был в нормальном отпуске, подразумевающем лежание на пляже, безделье и полный релакс.
«Не умею отдыхать», — сказал Якубович. — Если едем куда-то, то я обычно работаю в номере".
Вот и в этот раз ведущий намерен в поездке работать над рукописями.
«Для меня это самый лучший отпуск», — добавил он. Но куда именно поедет отдыхать, не признался. Сказал, что хочет оставить конечный пункт назначения в тайне.