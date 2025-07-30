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Леонид Якубович рассказал, что семья подарила ему на юбилей

Известный телеведущий сообщил, что никогда не был в нормальном отпуске.

Источник: Аргументы и факты

Бессменному ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу 31 июля исполнилось 80 лет. Как он будет праздновать день рождения, артист рассказал aif.ru.

«Семья подарила мне поездку в отпуск, и мы все вместе уезжаем на две недели. Вот все мои планы на юбилей», — признался Леонид Аркадьевич.

По его словам, он еще ни разу не был в нормальном отпуске, подразумевающем лежание на пляже, безделье и полный релакс.

«Не умею отдыхать», — сказал Якубович. — Если едем куда-то, то я обычно работаю в номере".

Вот и в этот раз ведущий намерен в поездке работать над рукописями.

«Для меня это самый лучший отпуск», — добавил он. Но куда именно поедет отдыхать, не признался. Сказал, что хочет оставить конечный пункт назначения в тайне.