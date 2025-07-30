В Степанакерте снесли памятник русскому художнику Айвазовскому

Памятник был установлен в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы». Инициатива реализовывалась совместно Министерством образования, науки, культуры и спорта Нагорно-Карабахской Республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом, действовавшим в регионе.