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В Степанакерте снесли памятник русскому художнику Айвазовскому

Памятник был установлен в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы».

Источник: Аргументы и факты

Агентство развития туризма и культуры Арцаха сообщило о разрушении памятника великому русскому художнику-маринисту Ивану (Ованесу) Айвазовскому в Степанакерте.

Памятник был установлен в декабре 2021 года в рамках проекта «Аллея российской славы». Инициатива реализовывалась совместно Министерством образования, науки, культуры и спорта Нагорно-Карабахской Республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом, действовавшим в регионе.

По информации местных СМИ, демонтаж памятника в Ханкенди (ранее — Степанакерт) рассматривается как часть системной политики Баку по уничтожению армянского и русского культурного наследия в Карабахе.

Ранее сообщалось, что в Одессее демонтировали памятник Владимиру Высоцкому.