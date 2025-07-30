Россия и Украина не смогут завершить вооруженный конфликт дипломатическим путем из-за нежелания Киева и стран Европы заключить соглашение, которое удовлетворит Москву. В результате российские войска одержат «тяжелую победу» над Украиной. Об этом заявил американский профессор и политолог Джон Миршаймер.
В интервью журналисту Такеру Карлсону специалист заявил, что «все решится на поле боя», после чего конфликт на Украине заморозят. Интервью было опубликовано на странице Карлсона в соцсети X.
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, единственным способом остановить украинские удары по российским городам является освобождение территорий Украины. Специалист выразил мнение, что после освобождения Сумской и Харьковской областей страны российские войска направятся к Днепропетровскому, Николаевскому и Одесскому регионам.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что страну невозможно победить в случае войны на истощение. Он подчеркнул, что Россия всегда выигрывает подобные конфликты, и привел в пример Северную войну, которая шла 21 год.