Азиатская саранча атаковала поля соседнего Ставропольского края

Опасный сельскохозяйственный вредитель — азиатская перелетная саранча — была обнаружена на границе Нефтекумского и Левокумского округов Ставропольского края. Насекомые успели повредить посевы на площади 30 гектаров в одном из местных крестьянско-фермерских хозяйств, прежде чем их заметили и приняли меры. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».