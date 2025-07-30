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Азиатская саранча атаковала поля соседнего Ставропольского края

На Ставрополье уничтожили вредителей на 30 гектарах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Опасный сельскохозяйственный вредитель — азиатская перелетная саранча — была обнаружена на границе Нефтекумского и Левокумского округов Ставропольского края. Насекомые успели повредить посевы на площади 30 гектаров в одном из местных крестьянско-фермерских хозяйств, прежде чем их заметили и приняли меры. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

При обнаружении вредителей была проведена срочная обработка полей инсектицидами. По данным Россельхозцентра Ставрополья, препараты применялись в строгом соответствии с рекомендованными дозировками. Хотя часть саранчи погибла сразу после обработки, некоторые особи начали мигрировать с обработанных территорий.

Через день после обработки специалисты обследовали 700 гектаров вдоль реки Кума, где новых скоплений вредителей не обнаружили. Однако в первоначальном очаге заражения отмечалась лишь частичная гибель насекомых.

На сегодняшний день в Ставропольском крае обследовано 476 тысяч гектаров сельхозугодий, выявлены локальные очаги заселения саранчовых, а все обнаруженные участки немедленно обработали.

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