Азиатская саранча атаковала поля соседнего Ставропольского края

Опасный сельскохозяйственный вредитель — азиатская перелетная саранча — была обнаружена на границе Нефтекумского и Левокумского округов Ставропольского края. Насекомые успели повредить посевы на площади 30 гектаров в одном из местных крестьянско-фермерских хозяйств, прежде чем их заметили и приняли меры. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
При обнаружении вредителей была проведена срочная обработка полей инсектицидами. По данным Россельхозцентра Ставрополья, препараты применялись в строгом соответствии с рекомендованными дозировками. Хотя часть саранчи погибла сразу после обработки, некоторые особи начали мигрировать с обработанных территорий.
Через день после обработки специалисты обследовали 700 гектаров вдоль реки Кума, где новых скоплений вредителей не обнаружили. Однако в первоначальном очаге заражения отмечалась лишь частичная гибель насекомых.
На сегодняшний день в Ставропольском крае обследовано 476 тысяч гектаров сельхозугодий, выявлены локальные очаги заселения саранчовых, а все обнаруженные участки немедленно обработали.
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