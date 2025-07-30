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Трамп ввел 50-процентные пошлины против Бразилии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписанным указом поднял ставку торговых пошлин в отношении бразильских товаров до 50 процентов. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписанным указом поднял ставку торговых пошлин в отношении бразильских товаров до 50 процентов. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Глава государства принял такое решение из-за того, что политика Бразилии является «угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике» Вашингтона.

— Правительство Бразилии предприняло беспрецедентные действия, которые наносят ущерб экономике Соединенных Штатов и представляют для нее угрозу, противоречат и угрожают политике Соединенных Штатов по содействию свободе слова, — передает официальный сайт Белого дома.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что страна будет готова найти новых торговых партнеров, если США введут обещанные пошлины в размере 50 процентов. Глава государства в ходе саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заочно порекомендовал Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты журналистов.

Сам Трамп ранее объявил, что с августа США введут 25-процентные тарифы в отношении товаров из Индии. По словам главы государства, Дели остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей у Москвы.

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