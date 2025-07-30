Трамп ввел 50-процентные пошлины против Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что страна будет готова найти новых торговых партнеров, если США введут обещанные пошлины в размере 50 процентов. Глава государства в ходе саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заочно порекомендовал Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты журналистов.