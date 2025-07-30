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Трамп подписал указ о введении 50% таможенных пошлин на импорт из Бразилии

США считают введение 50% пошлин на бразильский импорт «политически мотивированным».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В документе говорится, что решение было принято из-за того, что действия правительства Бразилии представляют «опасность для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

Также отмечается, что повышение пошлин связано с судебным процессом над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на его родине. По мнению американской стороны, это дело является «политически мотивированным».

Недавно глава Белого дома сделал громкое заявление в отношении сразу 14 стран. Речь идет о вводимых пошлинах, крайний срок отсрочки которых наступает 1 августа 2025 года.

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