Трамп подписал указ о введении 50% таможенных пошлин на импорт из Бразилии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
В документе говорится, что решение было принято из-за того, что действия правительства Бразилии представляют «опасность для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».
Также отмечается, что повышение пошлин связано с судебным процессом над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на его родине. По мнению американской стороны, это дело является «политически мотивированным».
Недавно глава Белого дома сделал громкое заявление в отношении сразу 14 стран. Речь идет о вводимых пошлинах, крайний срок отсрочки которых наступает 1 августа 2025 года.