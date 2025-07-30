Shot: умер князь Александр Трубецкой

Ранее URA.RU сообщало, что князь Александр Трубецкой, потомок известных родов Трубецких и Голицыных, был срочно госпитализирован в Москве из-за осложнений после пневмонии. 78-летнего мужчину доставили в реанимацию с проблемами дыхания, но врачи смогли стабилизировать его состояние. Трубецкой родился в Париже, активно участвовал в общественной жизни и имел звание почетного профессора МГУ.