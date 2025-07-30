Трамп заявил, что считает БРИКС антиамериканским объединением

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что межгосударственное объединение БРИКС является антиамериканским объединением. Об этом глава Белого дома заявил в ходе общения с журналистами.
«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», — отметил Трамп.
Американский лидер заявил, что БРИКС якобы настроено против США и пытается лишить доллар статуса мировой резервной валюты. При этом Трамп отметил, что возможное введение торговых пошлин в отношении Индии также частично связано с межгосударственным объединением.
Ранее KP.RU сообщал, что страны-участники БРИКС дали жесткий ответ Дональду Трампу на его угрозы в адрес объединения.