Лазарева* назвала искренними свои слова о радости от ударов ВСУ по России

— Когда он (Вадим Радионов — прим. «ВМ») у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила почему, — написала ведущая в своем блоге.