Лазарева* назвала искренними свои слова о радости от ударов ВСУ по России

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что ее слова о радости от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России были искренними. Она рассказала о своей реакции на украинские атаки в интервью журналисту Вадиму Радионову.
— Когда он (Вадим Радионов — прим. «ВМ») у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила почему, — написала ведущая в своем блоге.
Она отметила, что после этого в России ее обвинили в оправдании терроризма и заочно осудили. Лазарева также задалась вопросом, должна была она соврать журналисту или сказать правду, «которой так ждал интервьюер», передает Lenta.ru.
24 июля в Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Татьяны Лазаревой*, которую обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.