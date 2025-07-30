Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР

Также среди целей — организация и проведение научных исследований, осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологическое просвещение. Кроме того, к целям работы нового учреждения относятся «содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды, организация и осуществление туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Луганской Народной Республики».