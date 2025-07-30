Минприроды создаст дирекцию особо охраняемых территорий ЛНР

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать подведомственную Минприроды «Объединенную дирекцию особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики», целями работы которой будут охрана природных объектов и экосистем, а также организация экотуризма в регионе.
Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение “Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики” (далее — бюджетное учреждение) и отнести его к ведению Минприроды России», — указано в документе.
Отмечено, что основными целями деятельности этого учреждения будут «осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном состоянии».
Также среди целей — организация и проведение научных исследований, осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологическое просвещение. Кроме того, к целям работы нового учреждения относятся «содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды, организация и осуществление туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Луганской Народной Республики».
Согласно документу, функции и полномочия учредителя будет осуществлять Минприроды. Министерство должно будет в шестимесячный срок утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию бюджетного учреждения.