Леонид Якубович признался, смог ли стать счастливым к 80 годам

В четверг, 31 июля, телеведущий и шоумен Леонид Якубович празднует свой 80-й день рождения. В интервью aif.ru Леонид Аркадьевич рассказал, смог ли за он за эти годы стать по-настоящему счастливым.
«Как известно, абсолютно счастливым человеком может быть только идиот. Да, конечно, я счастлив от того, что живы и здоровы все, кто меня окружает: моя семья, мои дети. Да, я счастлив от того, что я дожил до 80 лет и не обременил никого. Конечно, я счастливый человек, но в меру того, что я понимаю под словом счастье», сказал ведущий, добавив, что мог бы жить лучше, что, как и все, совершал ошибки в жизни и они его огорчали.
«В какие-то минуты я был счастлив, в какие-то минуты нет, — объяснил Якубович. — Скорее, это были всполохи радости от того, что я жив и у меня что-то получается. А то, что я к 80 годам могу нормально разговаривать, не забывая при этом слова, и у меня здоровая дочь, замечательный сын, любимая жена — этим я очень доволен. А больше мне пожелать ничего и не надо, потому что люди, рядом с которыми мне хотелось бы быть, ушли. И это невосполнимо».