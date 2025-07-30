Леонид Якубович признался, смог ли стать счастливым к 80 годам

«Как известно, абсолютно счастливым человеком может быть только идиот. Да, конечно, я счастлив от того, что живы и здоровы все, кто меня окружает: моя семья, мои дети. Да, я счастлив от того, что я дожил до 80 лет и не обременил никого. Конечно, я счастливый человек, но в меру того, что я понимаю под словом счастье», сказал ведущий, добавив, что мог бы жить лучше, что, как и все, совершал ошибки в жизни и они его огорчали.