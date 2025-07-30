Уехавшая в Испанию Ветлицкая продолжает вести бизнес в России

Некогда популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая уже несколько лет проживает в Испании. В адрес России от бывшей артистки сыплются оскорбления, в том числе относительно проведения СВО. Однако выяснилось, что, несмотря на эту позицию, исполнительница песни «Посмотри в глаза» до сих пор владеет тут бизнесом.