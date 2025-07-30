Обезглавленного мужчину нашли в историческом центре Лиссабона

Мексиканский подросток Паоло Санчес Карраско во время подъема на вулкан Истаксиуатль опубликовал в Сети тревожное видео с жалобами на ухудшение погоды. Позже 14-летний мальчик, который пошел в опасное путешествие без снаряжения, погиб от переохлаждения.