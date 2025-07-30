Обезглавленного мужчину нашли в историческом центре Лиссабона

Обезглавленное тело мужчины обнаружили в центе Лиссабона неподалеку от церкви Святых Иусты и Руфины. Прибывшие на место правоохранители оцепили район и приступили к расследованию случившегося.
Идентифицировать останки пока что не удалось. Кроме того, к текущему моменту остается неизвестным, где находится голова покойного.
— Тело было найдено на Патио-Салема, узкой тупиковой улочке в историческом центре популярного среди туристов места отдыха… Лиссабон считается одним из самых безопасных городов Европы с относительно низким уровнем преступности, — передает газета The Mirror.
Рыбаки во время плавания обнаружили в 15 километрах от берега острова Ко Сичанг, известного в Таиланде как «остров удачи», разлагающееся тело мужчины. Инцидент произошел днем 17 июля, после чего на место случившегося экстренно прибыл патрульный катер.
Мексиканский подросток Паоло Санчес Карраско во время подъема на вулкан Истаксиуатль опубликовал в Сети тревожное видео с жалобами на ухудшение погоды. Позже 14-летний мальчик, который пошел в опасное путешествие без снаряжения, погиб от переохлаждения.
Бразильский журналист Ленилдо Фразао в штате Мараньян случайно обнаружил в реке Меарин тело 13-летней Раиссы во время съемок репортажа о ее пропаже. Девочку не могли найти с конца июня, когда она пошла купаться вместе с друзьями.