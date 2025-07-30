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Лазарева* рассказала, что ее слова в интервью Радионову о радости за удары ВСУ по России были искренними

Лазарева* назвала искренними свои слова о радости за таки ВСУ по территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Татьяна Лазарева* назвала искренними свои слова о радости за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом актриса написала в Telegram-канале.

Видео с участием Лазаревой*, где она давала интервью журналисту Вадиму Радионову, вышло на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. Во время беседы телеведущая призналась, что радуется, когда узнает об атаках ВСУ по России.

Как заявила Лазарева*, во время интервью она прислушалась к себе, после чего абсолютно искренне ответила интервьюеру, что подобные новости вызывают у нее радость. При этом, по словам телеведущей, она детально объяснила причины такой реакции.

Ранее KP.RU сообщал, что от уехавшей из России Татьяны Лазаревой* отвернулась семья из-за причастности к террористической и экстремистской деятельности.

* Включена в список физлиц-иноагентов Минюста, а также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.