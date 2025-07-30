«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения

Напомним, что 30 июля на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,7, что делает его наиболее мощным с 1952 года. Вопреки сейсмической активности, медицинский персонал онкологической клиники не остановил операцию. По оценкам, сила подземных толчков превышала 8 баллов, но это не привело к повреждениям в стенах диспансера. По словам медикам, прервать операцию было просто невозможно.