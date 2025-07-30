«Я не всенародный любимец»: Якубович сказал правду о своей популярности

«Теперь это греет душу, потому что иногда подходят люди на улице, говорят “спасибо” и еще чего-то спросят. Но я никогда не отказываю. За редким исключением, когда совсем не вовремя. Кому-то это, наверное, доставляет удовольствие. А мне приятно», — улыбнулся телеведущий.