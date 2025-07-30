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«Я не всенародный любимец»: Якубович сказал правду о своей популярности

В самом начале карьеры Якубович удивлялся своей популярности.

Источник: Аргументы и факты

В последний день июля отмечает юбилей телеведущий Леонид Якубович. В эксклюзивном интервью aif.ru артист поделился мыслями о собственной известности.

«Я не считаю себя всенародным любимцем, — сказал бессменный ведущий капитал-шоу “Поле чудес”. — Кому-то, наверное, приятно меня видеть, кому-то не очень. Просто я 35 лет мелькать на экране, и, конечно, меня будут узнавать».

Как рассказал Леонид Аркадьевич, в самом начале карьеры, его популярность вызывала у него удивление, потом оно сменилось невероятной радостью от успеха.

«Теперь это греет душу, потому что иногда подходят люди на улице, говорят “спасибо” и еще чего-то спросят. Но я никогда не отказываю. За редким исключением, когда совсем не вовремя. Кому-то это, наверное, доставляет удовольствие. А мне приятно», — улыбнулся телеведущий.

Интересно, что, когда ему 35 лет назад предложили стать ведущим, Леонид Аркадьевич долго отказывался. Говорит, боялся ответственности и масштаба.