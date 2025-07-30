Миллионы домов в Великобритании до сих пор питаются от атомной электростанции Sizewell B, расположенной на побережье Саффолка, которая продолжает работать на импортированном из России уране. Об этом в среду, 30 июля, сообщила газета The Mirror.
По данным журналистов, государственная французская электроэнергетическая компания Électricité de France, которая занимается обсаживанием этого объекта, признала, что для отказа от российского сырья в пользу альтернативных вариантов потребуется еще по меньшей мере несколько лет. При этом попытки Лондона избавиться от зависимости от поставок из Москвы привели к тому, что стоимость электричества в Британии резко выросла.
— На заводе используется обогащенный регенерированный уран, поставляемый из России… В России находится единственный в мире завод, который может подготовить необходимый материал, — говорится в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что желание заполучить «свободу» от энергоресурсов России заставило Европейский союз заплатить высокую цену.