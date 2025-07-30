По данным журналистов, государственная французская электроэнергетическая компания Électricité de France, которая занимается обсаживанием этого объекта, признала, что для отказа от российского сырья в пользу альтернативных вариантов потребуется еще по меньшей мере несколько лет. При этом попытки Лондона избавиться от зависимости от поставок из Москвы привели к тому, что стоимость электричества в Британии резко выросла.