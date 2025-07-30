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В Англии простились с Оззи Озборном

Церемония прощания с британским рок-музыкантом, фронтменом группы Black Sabbath Оззи Осборном завершилась в среду, 30 июля, на его родине — в английском городе Бирмингем.

Церемония прощания с британским рок-музыкантом, фронтменом группы Black Sabbath Оззи Осборном завершилась в среду, 30 июля, на его родине — в английском городе Бирмингем.

Местный духовой оркестр исполнил самые известные песни, написанные Осборном, после чего гроб с его телом провезли по Бирмингему в катафалке с цветочной композицией в виде фиолетового креста на крыше. Кортеж проехал мимо стадиона и дома детства исполнителя, выехав в центр города на Брод-стрит, где его ждали фанаты творчества Осборна. Они бросали цветы, выкрикивали имя кумира, пели и аплодировали.

Позднее супруга Осборна Шэрон вышла из машины вместе с детьми Келли, Джеком и Эйми. К ним присоединились другие родственники музыканта, в том числе сын от первого брака певца Луи, жених Келли, диджей группы Slipknot Сид Уилсон и внуки артиста. Они возложили цветы к мемориалу у моста Black Sabbath и не уходили оттуда несколько минут.

Через пять минут процессия продолжила движение и остановилась в уединенном месте, где прошла приватная церемония прощания, на которой присутствовали только близкие и друзья Оззи Осборна, трансляцию вел телеканал BBC.

О кончине музыканта стало известно 22 июля от родственников Осборна, рассказавших, что музыкант скончался в кругу семьи и «был окружен любовью».