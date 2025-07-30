В Англии простились с Оззи Озборном

Местный духовой оркестр исполнил самые известные песни, написанные Осборном, после чего гроб с его телом провезли по Бирмингему в катафалке с цветочной композицией в виде фиолетового креста на крыше. Кортеж проехал мимо стадиона и дома детства исполнителя, выехав в центр города на Брод-стрит, где его ждали фанаты творчества Осборна. Они бросали цветы, выкрикивали имя кумира, пели и аплодировали.