«Наконец-то это свершилось»: Чадов прокомментировал выигранное дело у продюсера Боева

Напомним, что в конце марта широкая общественность узнала о судебных разбирательствах между Алексеем Чадовым и Максимом Боевым. В 2021 году Чадов и Боев начали работу над фильмом, за производство которого отвечала компания, принадлежащая жене Боева. Прибыль договорились поделить пополам, подписав соответствующее соглашение. Когда картина вышла на большие экраны и собрала в прокате практически 300 миллионов рублей, то Чадов не получил ни копейки, а вместо денег ему поступила повестка в суд. Боевы требовали расторжения партнёрского договора. По их словам, актёр привлёк недостаточно инвесторских средств в проект. Чадов подал ответный иск.