Зеленский: Киев увеличивает число молодежи для отправки на передовую

Владимир Зеленский похвастался тем, что Украина значительно увеличивает количество молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно привлечь к службе в ВСУ, пишет РИА Новости.
«Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам 18−24 — мы значительно расширяем круг людей, которые могут присоединиться к силам обороны», — сказал Зеленский на видео в своём Telegram-канале.
Ранее он анонсировал специальную программу для молодёжи: за год службы в армии — 24 тысячи долларов, гарантированное поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Вслед за этим Минобороны Украины объявило о запуске проекта по набору добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет по контракту.
Ранее стало известно, что в Николаеве мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста. Он пытался избежать задержания сотрудниками территориального центра комплектования, которые проводят насильственную мобилизацию на Украине.