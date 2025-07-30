Зеленский: Киев увеличивает число молодежи для отправки на передовую

Ранее он анонсировал специальную программу для молодёжи: за год службы в армии — 24 тысячи долларов, гарантированное поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Вслед за этим Минобороны Украины объявило о запуске проекта по набору добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет по контракту.