Аналитик спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели

Стоимость доллара может вырасти по отношению к рублю, об этом изданию «РИАМО» рассказал финансовый эксперт Петр Щербаченко. Финансист полагает, что вероятный диапазон колебаний курса составит 79−85 рублей за доллар.
— Доллар может стоить 79−85 рублей, в случае новых санкций, возможно — на уровне 86−87 рублей, — сказал Щербаченко.
Эксперт добавил, что максимальный рост составит 87−89 рублей. Однако, выше этого уровня курс вряд ли поднимется благодаря продаже валюты экспортерами и высокой ключевой ставке ЦБ РФ, заключил он.
Ранее «Известия» рассказали, что официальный курс доллара превысил, по данным Центробанка, 82 рубля. Это первое повышение выше отметки 82 рублей за последние три месяца — в последний раз такой уровень фиксировался 29 апреля.
По данным RT, юань и евро также выросли относительно рубля. При этом, не исключено, что доллар продолжит подъем осенью, считают эксперты рынка.