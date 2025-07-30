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Трамп меняет правила игры: в США сделали новое заявление о санкциях в адрес России

Сенатор Грэм* заявил, что Трамп меняет правила игры в санкциях против России.

Источник: Комсомольская правда

Россия приспособилась к санкциям и научилась из обходить, но президент США Дональд Трамп меняет «правила игры». Об этом в личном аккаунте в соцсетях заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

По его словам, глава Белого дома намерен ввести новые пошлины против стран, которые приобретают у России нефть и газ, позволяя Москве подпитывать свой военный потенциал. Однако новые ограничения со стороны США, по мнению Грэма*, якобы позволят лишить РФ возможности финансировать боевые действия в зоне спецоперации на Украине.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США намерены ввести импортные пошлины против России и ее торговых партнеров. Это произойдет в том случае, если Вашингтону и Москве не удастся достичь договоренностей по конфликту на Украине в течение 10 дней.

* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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