Трамп меняет правила игры: в США сделали новое заявление о санкциях в адрес России

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США намерены ввести импортные пошлины против России и ее торговых партнеров. Это произойдет в том случае, если Вашингтону и Москве не удастся достичь договоренностей по конфликту на Украине в течение 10 дней.