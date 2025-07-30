Мосгорсуд снова начал рассматривать дело о ДТП с участием миллионера Шепеля

«В ходе судебного разбирательства установлено, что Алексей Шепель управлял транспортным средством, достоверно зная о наличии у него многочисленных заболеваний и коронавирусной инфекции, о чем он сам сообщал врачам. Оснований сомневаться в том, что он управлял транспортным средством в болезненном состоянии, у суда не имеется. Возможность потери сознания Шепелем в момент ДТП на фоне имеющихся у него заболеваний не свидетельствует о невиновности в совершении преступления, а, напротив, подтверждает ее», — говорится в приговоре.