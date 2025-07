Фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте

Артистка приехала в Египет в рамках мирового турне Up All Night: Live in 2025. Чтобы обеспечить безопасность зрителей, организаторам концерта пришлось принять дополнительные меры. Несмотря на трудности, связанные с большим количеством зрителей, выступление прошло успешно, передает портал This Is Cairo.