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Фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте

В египетском городе Шарм-эш-Шейхе из-за ажиотажа в связи с концертом американской певицы Дженнифер Лопес в среду, 30 июля, на входе произошла давка, и некоторым зрителям пришлось ждать несколько часов, чтобы попасть внутрь.

В египетском городе Шарм-эш-Шейхе из-за ажиотажа в связи с концертом американской певицы Дженнифер Лопес в среду, 30 июля, на входе произошла давка, и некоторым зрителям пришлось ждать несколько часов, чтобы попасть внутрь.

Артистка приехала в Египет в рамках мирового турне Up All Night: Live in 2025. Чтобы обеспечить безопасность зрителей, организаторам концерта пришлось принять дополнительные меры. Несмотря на трудности, связанные с большим количеством зрителей, выступление прошло успешно, передает портал This Is Cairo.

29 июля в СМИ появилась информация, что Дженнифер Лопес отказалась выступать в России из-за давления со стороны западных стран. По данным журналистов, американская певица должна была приехать в Москву в августе. Три месяца назад стороны договорились о проведении концерта, за который Лопес могла получить более одного миллиона долларов (8,1 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Но, по словам представителя певицы, она «в последний момент» передумала в связи с возможными репутационными рисками.