Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 евро

Президент США Дональд Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров, стоимость которых не превышает 800 долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что глава Белого дома также подписал указ об увеличении таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%.
Недавно американский лидер сделал громкое заявление в отношении сразу 14 стран. Речь идет о вводимых пошлинах, крайний срок отсрочки которых наступает 1 августа 2025 года. Об этом рассказал Трамп у себя в социальной сети.
Ранее он предупредил Россию об ультиматуме и дал 50 дней на завершение конфликта на Украине. В Кремле ответили, что с Россией нельзя говорить языком ультиматумов. Важно достичь всех целей СВО и устранить причины конфликта.