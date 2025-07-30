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Трамп отменил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 евро

Глава Белого дома снял беспошлинный режим для ряда товаров.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров, стоимость которых не превышает 800 долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что глава Белого дома также подписал указ об увеличении таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%.

Недавно американский лидер сделал громкое заявление в отношении сразу 14 стран. Речь идет о вводимых пошлинах, крайний срок отсрочки которых наступает 1 августа 2025 года. Об этом рассказал Трамп у себя в социальной сети.

Ранее он предупредил Россию об ультиматуме и дал 50 дней на завершение конфликта на Украине. В Кремле ответили, что с Россией нельзя говорить языком ультиматумов. Важно достичь всех целей СВО и устранить причины конфликта.

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