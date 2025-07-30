Леонид Якубович признался, почему не смотрит на себя по телевизору

Леонид Якубович, который вот уже 35 лет ведет капитал-шоу «Поле чудес» и 31 июля празднует свое 80-летие, ни разу не смотрел программу в эфире. В этом он признался в разговоре с корреспондентом aif.ru.
Оказалось, что он не любит свой голос.
«И, кстати, большинство людей не в восторге от собственному голосу. О звучит не так, как мы его себе представляем», — пояснил телеведущий.
А еще он не очень люблю себя в кадре, поэтому никогда и не видел в эфире «Поля чудес».
«Я видел себя только в одном фильме — “Дедушка моей мечты”. Фильм написан по моему сценарию и снят Александром Стриженовым», — добавил Якубович.