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Леонид Якубович признался, почему не смотрит на себя по телевизору

Якубович ведет капитал-шоу «Поле чудес» уже 35 лет и ни разу не смотрел его в эфире.

Источник: Аргументы и факты

Леонид Якубович, который вот уже 35 лет ведет капитал-шоу «Поле чудес» и 31 июля празднует свое 80-летие, ни разу не смотрел программу в эфире. В этом он признался в разговоре с корреспондентом aif.ru.

Оказалось, что он не любит свой голос.

«И, кстати, большинство людей не в восторге от собственному голосу. О звучит не так, как мы его себе представляем», — пояснил телеведущий.

А еще он не очень люблю себя в кадре, поэтому никогда и не видел в эфире «Поля чудес».

«Я видел себя только в одном фильме — “Дедушка моей мечты”. Фильм написан по моему сценарию и снят Александром Стриженовым», — добавил Якубович.