Август стартует с ограничений на Шпалерной и Большой Пороховской

Красногвардейский район.
С 1 по 7 августа для реконструкции водопровода ограничат движение на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Металлистов. Будет закрыт левый поворот с Большой Пороховской на Металлистов. Объезд предусмотрен по проспекту Энергетиков и улице Дегтярёва.
Курортный район.
В Белоострове водителей потеснит ремонт дороги. До 4 августа ограничат проезд по Сестрорецкому шоссе от Нового шоссе до дома 65 по Сестрорецкому, включая перекрестки. Объехать можно будет по Новому шоссе, Центральной улице и Зеленогорскому шоссе.
Приморский район.
До 14 сентября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Торжковской улице от набережной Черной речки до Сердобольской улицы и по Сердобольской от Торжковской улицы до Большого Сампсониевского проспекта. Объехать можно будет по Новосибирской улице, Ланскому шоссе, Омской, Торжковской, Белоостровской и Студенческой улицам, Большому Сампсониевскому проспекту, Земледельческой улице, Вазаскому переулку и Лисичанской улице.
Пушкинский район.
В Пушкине до 10 августа дорожный ремонт ограничит движение по Автомобильной улице от Сетевой улицы до Колпинского шоссе. Будет закрыт проезд в направлении от Сетевой к Колпинскому. Объезд предусмотрен по Сетевой улице, шоссе Подбельского, Ячевскому, Вавиловскому и Восточному проспектам, Промышленной и Автомобильной улицам.
Центральный район.
До 9 августа для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Гагаринской улицы. Объехать можно будет по Шпалерной, Гагаринской улице и набережной Кутузова.