Август стартует с ограничений на Шпалерной и Большой Пороховской

До 14 сентября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Торжковской улице от набережной Черной речки до Сердобольской улицы и по Сердобольской от Торжковской улицы до Большого Сампсониевского проспекта. Объехать можно будет по Новосибирской улице, Ланскому шоссе, Омской, Торжковской, Белоостровской и Студенческой улицам, Большому Сампсониевскому проспекту, Земледельческой улице, Вазаскому переулку и Лисичанской улице.