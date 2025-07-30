«Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2

На «Ростов Арене» завершился матч между ФК «Ростов» и «Спартаком» в рамках первого тура группового этапа Кубка России сезона 2025/2026. Удача оказалась не на стороне «желто-синих». Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу соперника.
Напомним, что первый гол был забит на 28-й минуте. Тогда Даниил Хлусевич пробил ворота дончан. Под конец первого тайма «Спартак» забил еще один гол. Аргентинец Пабло Солари смог развести по углам вратаря и мяч и забил пенальти.
На перерыв игроки ушли со счетом 0:2 в пользу москвичей. На 71-й минуте матча ростовчане попытались отыграться. Но мяч так и не дошел до цели.
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