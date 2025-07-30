«Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2

Напомним, что первый гол был забит на 28-й минуте. Тогда Даниил Хлусевич пробил ворота дончан. Под конец первого тайма «Спартак» забил еще один гол. Аргентинец Пабло Солари смог развести по углам вратаря и мяч и забил пенальти.