Декоратор Лапшинова дала простые, но рабочие советы по созданию домашнего уюта

Чтобы создать уют в доме не обязательно затевать дорогостоящий ремонт или даже перестановку мебели. Порой достаточно обойтись созданием мест для хранения, а также приобретением небольших, но важных мелочей, такой совет дала в разговоре с «РИАМО» декоратор Юлия Лапшинова.
Различные органайзеры и корзины для хранения делают пространство аккуратным, именно поэтому практичность — важная часть уюта. Их можно использовать как в общих зонах, так и в комнатах — для хранения украшений, одежды или других личных вещей, — сказала эксперт.
Специалист рекомендовала использовать также пледы, декоративные подушки, акцентные дорожки, небольшие коврики. Еще одним важным дополнением интерьера, по ее словам, являются растения — они помогают сделать любое пространство более уютным.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что есть определенные вещи, на которых лучше все же не экономить во время ремонта. Это покраска стен и инженерные коммуникации. В первом случае на стенах могут образоваться трещины и облупиться краска, а во втором — произойти залитие не только вашей квартиры, но и соседних.