Декоратор Лапшинова дала простые, но рабочие советы по созданию домашнего уюта

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что есть определенные вещи, на которых лучше все же не экономить во время ремонта. Это покраска стен и инженерные коммуникации. В первом случае на стенах могут образоваться трещины и облупиться краска, а во втором — произойти залитие не только вашей квартиры, но и соседних.