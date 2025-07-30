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Врач предупредила любителей езды на электросамокате об угрозе сколиоза

Физиотерапевт Джандигова: езда на электросамокате грозит проблемами со спиной.

Источник: Комсомольская правда

Длительное и регулярное катание на электросамокатах, особенно при неправильной технике езды, может спровоцировать патологию опорно-двигательного аппарата так называемый «электросамокатный сколиоз». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-физиотерапевт Джамиля Джандигова.

Она отметила, что физиотерапевты все чаще сталкиваются с пациентами, жалующимися на боли в спине, асимметрию плечевого пояса и другие симптомы, связанные с этим новым видом постурального дисбаланса.

«От классических форм сколиоза “электросамокатный сколиоз” отличается тем, что в его основе лежат функциональные мышечные дисбалансы, а не структурные изменения самих позвонков», — отметила медик.

Специалист пояснила, что такой сколиоз проявляется болями в поясничном и грудном отделах позвоночника, перекосом плечевого пояса, усилением кифоза или лордоза и асимметричным напряжением мышц спины.

«Царьград» привел неутешительную статистику, согласно которой каждый пятый человек, решивший совершить поездку на электросамокате, получает травмы во время катания.

Ранее Life.ru рассказал о неочевидной, на первый взгляд, опасности при езде на электросамокате. Так, при определенном стечении обстоятельств этот транспорт может притягивать молнии. И подобные случаи уже происходили.