Врач предупредила любителей езды на электросамокате об угрозе сколиоза

Длительное и регулярное катание на электросамокатах, особенно при неправильной технике езды, может спровоцировать патологию опорно-двигательного аппарата так называемый «электросамокатный сколиоз». Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-физиотерапевт Джамиля Джандигова.
Она отметила, что физиотерапевты все чаще сталкиваются с пациентами, жалующимися на боли в спине, асимметрию плечевого пояса и другие симптомы, связанные с этим новым видом постурального дисбаланса.
«От классических форм сколиоза “электросамокатный сколиоз” отличается тем, что в его основе лежат функциональные мышечные дисбалансы, а не структурные изменения самих позвонков», — отметила медик.
Специалист пояснила, что такой сколиоз проявляется болями в поясничном и грудном отделах позвоночника, перекосом плечевого пояса, усилением кифоза или лордоза и асимметричным напряжением мышц спины.
«Царьград» привел неутешительную статистику, согласно которой каждый пятый человек, решивший совершить поездку на электросамокате, получает травмы во время катания.
Ранее Life.ru рассказал о неочевидной, на первый взгляд, опасности при езде на электросамокате. Так, при определенном стечении обстоятельств этот транспорт может притягивать молнии. И подобные случаи уже происходили.