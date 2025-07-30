Ведущая Лазарева* заявила об искренней радости за удары ВСУ по России

«Когда он интервьюер у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ответила, что я чувствую… После этого в России меня признали оправдывающей терроризм», — заявила Лазарева.