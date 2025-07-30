Ведущая Лазарева* заявила об искренней радости за удары ВСУ по России

Ранее телеведущую заочно арестовали.
Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) назвала искренними свои слова о том, что она испытывает радость за атаки ВСУ по российским территориям. Об этом она заявила в Telegram.
«Когда он интервьюер у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ответила, что я чувствую… После этого в России меня признали оправдывающей терроризм», — заявила Лазарева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТелеведущая Лазарева* может попасть в тюрьму на два года.
Ранее в Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении ранее заочно осужденной телеведущей Татьяны Лазаревой*. Она обвиняется в уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Это уголовное дело в отношении нее стало вторым. Ранее ее заочно осудили на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.