Леонид Якубович рассказал, как поддерживает форму

«Обычно я обращаюсь лишь к 3−4 людям, которым верю несказанно. Было время, когда я раз в год проходил специальную летную врачебную комиссию. Теперь настало время, когда я не буду ее проходить, потому что мне 80 лет», — сказал Леонид Аркадьевич, подчеркнул, что вместо врачей, он три раза в неделю ходит в спортзал. Занимается теннисом.