Леонид Якубович рассказал, как поддерживает форму

В четверг, 31 июля, телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 80 лет. Несмотря на возраст, он находится в прекрасной физической форме и совсем не ходит к врачам.
«У меня нет определенного врача. Никогда и не было. Мне не досуг к нему обращаться, да и особенно не с чем», — заявил шоумен aif.ru, добавив, что в случае необходимости, он, конечно, найдёт себе эскулапа.
«Обычно я обращаюсь лишь к 3−4 людям, которым верю несказанно. Было время, когда я раз в год проходил специальную летную врачебную комиссию. Теперь настало время, когда я не буду ее проходить, потому что мне 80 лет», — сказал Леонид Аркадьевич, подчеркнул, что вместо врачей, он три раза в неделю ходит в спортзал. Занимается теннисом.
«Вероятно, он и держит мое физическое здоровье», — заключил телеведущий.