Reuters: ФРГ готовится к многомиллиардной закупке военной техники

По информации издания, лишь заказ истребителей Eurofighter Typhoon обойдётся немецкой стороне в 4−5 миллиардов евро, а покупка бронемашин Boxer и БМП Patria оценивается в десять и семь миллиардов евро соответственно. Планируется, что военная техника будет доставлена в страну в течение десяти лет.