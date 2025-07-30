Reuters: ФРГ готовится к многомиллиардной закупке военной техники

Власти ФРГ намерены приобрести военную технику на несколько миллиардов евро, информирует Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, в частности, речь идёт о 20 истребителях Eurofighter Typhoon. Кроме того, ФРГ планирует закупить три тысячи бронемашин Boxer и до трёх с половиной тысяч боевых машин пехоты Patria.
По информации издания, лишь заказ истребителей Eurofighter Typhoon обойдётся немецкой стороне в 4−5 миллиардов евро, а покупка бронемашин Boxer и БМП Patria оценивается в десять и семь миллиардов евро соответственно. Планируется, что военная техника будет доставлена в страну в течение десяти лет.
Напомним, Минфин ФРГ утвердил проект федерального бюджета на следующий год, расходы на оборону возрастут до 82,7 миллиарда евро.
По данным британского издания Financial Times, власти ФРГ планируют создать «самую сильную армию в Европе».