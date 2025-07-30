Работающие в Бразилии энергетические компании приостановили поставки нефти в США

Энергетические компании, работающие в Бразилии, приостановили экспорт нефти в США после объявления о введении 50-процентных импортных пошлин на бразильскую продукцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Бразильского нефтегазового института (IBP) Роберто Арденги.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 50% на импорт из Бразилии, обосновав это действиями, которые, по мнению Белого дома, представляют угрозу для Соединённых Штатов.
По данным Reuters, IBP представляет интересы крупных нефтяных компаний, работающих в Бразилии, включая Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor.
Агентство отмечает, что нефть является основным экспортным товаром Бразилии в США и ранее была освобождена от 10-процентной пошлины, введённой в апреле. В настоящее время остаётся неясным, коснутся ли новые тарифы поставок нефти.