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Работающие в Бразилии энергетические компании приостановили поставки нефти в США

Энергетические компании, работающие в Бразилии, приостановили экспорт нефти в США после объявления о введении 50-процентных импортных пошлин на бразильскую продукцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Бразильского нефтегазового института (IBP) Роберто Арденги.

Энергетические компании, работающие в Бразилии, приостановили экспорт нефти в США после объявления о введении 50-процентных импортных пошлин на бразильскую продукцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Бразильского нефтегазового института (IBP) Роберто Арденги.

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 50% на импорт из Бразилии, обосновав это действиями, которые, по мнению Белого дома, представляют угрозу для Соединённых Штатов.

По данным Reuters, IBP представляет интересы крупных нефтяных компаний, работающих в Бразилии, включая Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor.

Агентство отмечает, что нефть является основным экспортным товаром Бразилии в США и ранее была освобождена от 10-процентной пошлины, введённой в апреле. В настоящее время остаётся неясным, коснутся ли новые тарифы поставок нефти.

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