Носок Майкла Джексона с концерта 1997 года во Франции продали за €6 тыс

Носок, принадлежавший Майклу Джексону и использованный им на концерте во Франции в 1997 году, был реализован на аукционе за 6,2 тысячи евро, сообщает Le Figaro.
По данным издания, аксессуар особенно выделялся во время исполнения Джексоном хитов Beat It и Billie Jean в рамках его мирового тура HIStory, когда артист демонстрировал свою легендарную «лунную походку».
Экспонат оформлен в рамке, рядом — пропуск техника, который нашёл носок, разбирая оборудование после выступления в Ницце, и впоследствии сохранил находку.
Ранее полотно Сальвадора Дали будет выставлено на торги за 30 тысяч фунтов стерлингов. Ранее оно было приобретено на барахолке всего за 150 фунтов стерлингов (около 16 тыс. рублей).